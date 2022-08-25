Aydın haber... Aydın'daki trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Güncel Haberler Edinilen Aydın gelişmesine göre Aydın'ın Germencik ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Aydın'ın Germencik ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Aydın-İzmir Otoyolu Mursallı Mahallesi'nde Ayşe A'nın yönetimindeki 20 GM 255 plakalı otomobil, bekleme halindeki 07 MHL 49 plakalı otomobile çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobillerdeki Songül Karaca İlboğa ile Ayşe Gödek'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Ayşe A, İrfan İ, Ümmü A. ile Yusuf A. kaldırıldıkları Aydın Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Cenazeler, Germencik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Necip Uyanık Germencik Mursallı Aydın Güncel Haberler

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