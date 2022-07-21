Aydın haber: Aydın'da uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 kişi tutuklandı Aydın bölgesinden gelen habere göre Aydın'da bir otomobilin çeşitli bölümlerine gizlenmiş 200 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. Aydın'da bir otomobilin çeşitli bölümlerine gizlenmiş 200 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sevk edileceği ihbarı üzerine bir otomobili, kent girişinde durdurdu. Narkotik köpeği "Gece"nin de desteği verdiği aramalarda otomobilin çeşitli bölümlerine zulalanmış 200 gram metamfetamin bulundu. Operasyonda B.K. ile O.İ. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüpheliler "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. AA / Gökhan Düzyol - Güncel Narkotik Aydın Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Aydın haber: Aydın'da uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 kişi tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.