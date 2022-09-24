Aydın haber... Aydın'da otomobillerden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı Güncel Haberler Aydın haberi... Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobillerden teyp ve hoparlör hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobillerden teyp ve hoparlör hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yedieylül ve Park mahallelerinde 2 araçtan, kapıları kırılarak hoparlör, müzik aksesuarı, demir kesme makası ve demir çekici gibi cihazların çalınması üzerine çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin F.A. (20) ve T.K. (38) olduğunu belirledi. Evlerine düzenlenen operasyonla yakalanan iki şüpheli, gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Necip Uyanık Emniyet Müdürlüğü Germencik Hisarcık Aydın Güncel Haberler

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