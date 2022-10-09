Aydın haber: Aydın'da otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı Güncel Haberler Aydın haber... Aydın'ın Söke ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Aydın'ın Söke ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Durmuş Can N. idaresindeki 35 ARL 978 plakalı otomobil, Kuşadası-Söke kara yolu Madenciler Kavşağı'nda Davut D'nin kullandığı 09 JP 696 plakalı traktörle çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan 6 kişi ambulanslarla Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaynak: AA / Güncel Kuşadası Aydın Güncel Haberler

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