Aydın haber: Aydın'da otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
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Aydın haber... Aydın'ın Söke ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Aydın'ın Söke ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Durmuş Can N. idaresindeki 35 ARL 978 plakalı otomobil, Kuşadası-Söke kara yolu Madenciler Kavşağı'nda Davut D'nin kullandığı 09 JP 696 plakalı traktörle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif şekilde yaralanan 6 kişi ambulanslarla Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel