Aydın haber... Aydın'da OSB'de plastik boruların olduğu alanda yangın çıktı Aydın haber: Aydın'daki organize sanayi bölgesinde (OSB) plastik boruların depolandığı bölgede çıkan yangına müdahale ediliyor. Aydın'daki organize sanayi bölgesinde ( Osb ) plastik boruların depolandığı bölgede çıkan yangına müdahale ediliyor. ASTİM OSB'de henüz belirlenemeyen nedenle plastik boruların yer aldığı alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerce yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Güncel AA / Ferdi Uzun Aydın OSB Güncel Haberler

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