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Aydın haber... Aydın'da ormana giren 163 kişiye para cezası

Aydın haber... Aydın'da ormana giren 163 kişiye para cezası

Aydın gündem haberine göre Aydın'da ormanlık alanlara giriş yasağını çiğneyen 163 kişiye 94 bin 703 lira idari para cezası uygulandı.

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Aydın'da ormanlık alanlara giriş yasağını çiğneyen 163 kişiye 94 bin 703 lira idari para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, orman yangınlarının önlenmesine yönelik 1 Haziran-31 Temmuz arasında icra edilen faaliyetlerde Çine, Didim, Efeler, İncirliova, Karacasu, Kuşadası, Söke ve Yenipazar ilçelerinde ormana giriş yasağına uymadığı belirlenen kişilere ceza kesildi.

Yapılan denetimlerde ormanlık alana giren, mangal ateşi, kuru ot, anız ve çöp yakan toplam 163 kişiye 94 bin 703 lira idari para cezası uygulandı.

Yangınlara karşı bölgede jandarma ekiplerinin karadan yaptığı denetimlere insansız hava araçlarıyla havadan da destek verildiği aktarıldı.

AA / Gökhan Düzyol - Güncel

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