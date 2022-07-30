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Aydın haber... Aydın'da kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Aydın haber... Aydın'da kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Aydın haberleri: Aydın'ın Söke ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Aydın'ın Söke ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Söke Kuşadası kara yolu Hisartepe mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan 87 yaşındaki Kaşif İsak'a, Umut S. yönetimindeki 09 AHD 831 plakalı açık kasa kamyonet çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Kaşif İsak'ı görenler, durumu 112 Acil Sağlık ve Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri İsak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

AA / Musa Ölmez - Güncel

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