Aydın haber | Aydın açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 46 düzensiz göçmen kurtarıldı Güncel Haberler Aydın yerel gündem haberine göre Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen 46 düzensiz göçmen kurtarıldı, göçmen kaçakçısı olduğu belirlenen şüpheli de yakalandı. Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen 46 düzensiz göçmen kurtarıldı, göçmen kaçakçısı olduğu belirlenen şüpheli de yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kuşadası ve Didim açıklarında düzensiz göçmenlerin yardım istemesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yönlendirildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salı ve lastik bottaki 46 düzensiz göçmeni kurtardı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresine gönderildi. Göçmen kaçakçısı olduğu belirlenen 1 kişi de gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Gökhan Düzyol Yunanistan Kuşadası Göçmen Aydın Güncel Haberler

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