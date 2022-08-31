Aydın gündem: Kuşadası açıklarında 4.7 ve 5.1 büyüklüğünde depremler (5)

4.5'LİK YENİ SARSINTI

Ege Denizi'nde, Kuşadası açıklarında, saat 17.02'de Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Yerin 6,70 kilometre derinliğindeki deprem, Kuşadası ve Didim ilçelerinin yanı sıra İzmir'den de hissedildi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Kuşadası açıklarında saat 12.56'da meydana gelen 4.7 ve 13.10'da kaydedilen 5.1 büyüklüğündeki depremlerden bu yana artçı sarsıntıların sayısı ise 42'ye ulaştı.