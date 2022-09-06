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Aydın gündem haberleri | Söke'nin kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlanıyor

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Aydın gündem haberleri | Söke'nin kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlanıyor

Aydın haberi: Söke'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kapsamında tören düzenlendi.

Söke'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kapsamında tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenklerin sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Belediye Başkan Vekili Mustafa İberya Arıkan, kurtuluş yolunda ölümü göze alan Kuvayımilliyecilerin ruhlarının huzura kavuştuğu kurtuluş gününde tüm hemşehrilerini selamladığını belirtti.

"Bu sabah, Selanikli bir yetim çocuğun vatan sevgisini yüreğimizde hissederek uyandık" diyen Arıkan, Mustafa Kemal Atatürk'ün milletine olan inancıyla Cumhuriyete ve geleceğe sahip çıktıklarını, yarınlara güvenle baktıklarını ifade etti.

Şiir dinletileri ve halk oyunu gösterilerinin sunulduğu törende KKTC ve Gürcistan'dan gelen halk oyunu ekiplerinin gösterileri de izlendi.

Törene Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, CHP Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan ve Hüseyin Yıldız, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Musa Ölmez - Güncel

Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet Meydanı Aydın Güncel Haberler

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