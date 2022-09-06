Aydın gündem haberleri: Söke'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı Güncel Haberler Aydın haber... Aydın'ın Söke ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Aydın'ın Söke ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Söke-Didim yolu üzeri eski cezaevi mevkisinde Mehmet Karakurt yönetimindeki 16 BOZ 55 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı ve karşı şeride geçti. Yaralanan sürücü ile yanındaki Füsun Karakurt, hastaneye kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Musa Ölmez Aydın Güncel Haberler

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