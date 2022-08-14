Aydın gündem haberleri... Kuşadası Körfezi'nde 5 büyüklüğünde deprem Aydın yerel gündem haberine göre İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.24'te Kuşadası Körfezi'nde 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 7 kilometre derininde meydana geldi. Güncel AA / Yusuf Soykan Bal Kuşadası Körfezi Deprem İzmir Güncel Haberler

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