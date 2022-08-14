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Aydın gündem haberleri... Kuşadası Körfezi'nde 5 büyüklüğünde deprem

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Aydın gündem haberleri... Kuşadası Körfezi'nde 5 büyüklüğünde deprem

Aydın yerel gündem haberine göre İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.24'te Kuşadası Körfezi'nde 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem yerin 7 kilometre derininde meydana geldi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel

Kuşadası Körfezi Deprem İzmir Güncel Haberler

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