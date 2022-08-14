Aydın gündem haberleri... Kuşadası depreminin uğultusu korkuttu Gelen Aydın haberine göre Kuşadası depreminin uğultusu korkuttu Kuşadası'nda sabah saatlerinde meydana gelen depremin uğultusu bir güvenlik kamerası mikrofonundan saniye saniye kaydedildi. Kuşadası depreminin uğultusu korkuttu İZMİR (İHA)- Kuşadası'nda sabah saatlerinde meydana gelen depremin uğultusu bir güvenlik kamerası mikrofonundan saniye saniye kaydedildi. Deprem, sabah 06.24'te merkez üssü Kuşadası Körfezinde 5.0 şiddetinde kaydedildi. Deprem sonrası birçok vatandaş evini terk ederek sahile akın etti. Hiçbir can veya mal kabı yaşanmazken depremin uğultusu bir apartmanda bulunan güvenlik kamerası mikrofonuna saniye saniye yansıdı. İhlas Haber Ajansı / Güncel Kuşadası Deprem Güncel Haberler

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