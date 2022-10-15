Aydın gündem haberleri... Kuşadası açıklarında geri itilen 51 kaçak göçmen kurtarıldı Güncel Haberler Aydın haber: AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, lastik botla Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen toplam 51 kaçak göçmen kurtarıldı. AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, lastik botla Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen toplam 51 kaçak göçmen kurtarıldı. Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığı'na, Kuşadası açıklarındaki lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu ihbarı yapıldı. Bölgeye giden Sahil Güvenlik gemisi ve botu ekibi tarafından Yunanistan unsurlarınca 2 saat arayla Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 51 kaçak göçmen kurtarıldı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi'ne gönderildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Yunanistan Kuşadası Aydın Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Aydın gündem haberleri... Kuşadası açıklarında geri itilen 51 kaçak göçmen kurtarıldı - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.