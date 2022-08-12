Aydın gündem haberleri: İncirliova'da vatandaşlara aşure ikram edildi Gelen Aydın haberlerine göre İncirliova Belediyesi, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıttı. İncirliova Belediyesi, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıttı. Belediye hizmet binası önünde düzenlenen etkinliğe katılan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, birlik ve beraberlik duygularının muharrem ayında da ön plana çıktığını söyledi. Aşure hayrını geleneksel olarak her yıl gerçekleştirdiklerini ifade eden Kaya, "Hayrımız, aramızdan ayrılan değerli büyüklerimizin ruhuna da değsin, Allah rahmet eylesin. Geride kalanlara da Allah sağlık versin, sağlıklı günlerimiz olsun." dedi. Belediye tarafından hazırlanan yaklaşık 4 bin kişilik aşure, İncirliovalılara ikram edildi. Güncel AA / Gökhan Düzyol Aytekin Kaya Güncel Haberler

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