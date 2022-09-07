Aydın gündem haberleri... Germencik'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlandı

Germencik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Belediye Başkanı Fuat Öndeş ile Kaymakam Turgay Gülenç, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Öndeş, konuşmasında, Germencik'in 100 yıl önce bugün düşman işgalinden temizlendiğini söyledi.

Asıl kurtuluşun 1919-1922 yılları arasında süren milli mücadeleyle başladığını ve bu mücadeleyi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve cefakar Türk halkının üstlendiğini belirten Öndeş, "Bu mücadelede 620 bin sivil vatandaşımız katledildi, 30 bin bina yakıldı, 250 köy de yok edildi. Bize emanet edilen bu toprakları yeni nesillere bırakacağımızı ve bu gerçeği asla unutmamalıyız." diye konuştu.

Törene, Cumhuriyet Savcısı Murat Sağlam, İlçe Emniyet Müdürü Ali İhsan Özçelik, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Nacar, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.