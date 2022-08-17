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Aydın gündem haberleri: Didim'de denize giren kişi boğuldu

Aydın gündem haberleri: Didim'de denize giren kişi boğuldu

Güncel Haberler

Aydın gündem haberi... Aydın'ın Didim ilçesinde serinlemek için denize giren kişi boğuldu.

Aydın'ın Didim ilçesinde serinlemek için denize giren kişi boğuldu.

Altınkum Mahallesi Şekertur Sahil Sitesinde Önder Özgür (70) serinlemek için denize girdi. Özgür'ün suda çırpındığını görenler çevredekiler olaya müdahale etti.

Haber verilmesiyle bölgeye gelen sağlık ekipleri, Özgür'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Emekli öğretmen olan Özgür'ün tatil için Didim'e geldiği öğrenildi.

AA / Ferdi Uzun - Güncel

Önder Özgür Altınkum Aydın Didim Güncel Haberler

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