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Adana haber | ADANA-AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPAN OTOMOBİL TAKLA ATTI: 4 YARALI

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Adana gelişmesine göre ADANA'da kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak takla atması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

ADANA'da kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak takla atması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 03.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Baklalı Mahallesi sapağında meydana geldi. M.K. yönetimindeki 33 ABZ 775 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Otomobil daha sonra takla attı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Vatandaşların yardımıyla araçtan indirilen yaralılar M.K. ve yanındaki 3 kişi, kaza yerine gelen sağlık ekibinin ambulansta yaptığı ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Tarsus Adana Güncel Haberler

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