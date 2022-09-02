Aydın gündem haberleri | Aydın'da makilik alanda kadın ve erkek cesedi bulundu Güncel Haberler Aydın haberlerine göre Aydın'ın Didim ilçesindeki makilik alanda başlarından silahla vurulmuş kadın ve erkeğe ait cesetler ile bir tabanca bulundu. Aydın'ın Didim ilçesindeki makilik alanda başlarından silahla vurulmuş kadın ve erkeğe ait cesetler ile bir tabanca bulundu. Alınan bilgiye göre, ihbar üzerine Fevzipaşa Mahallesi'ndeki makilik alana sevk edilen polis ekipleri, tabancayla kafalarından vuruldukları belirlenen iki kişinin cesetleriyle yakın konumda bir tabanca buldu. Hasan Tan (65) ve Hamide Saraç'a (49) ait olduğu tespit edilen cesetler, Didim Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Tabanca da incelenmek üzere Kriminal Daire Başkanlığına gönderildi. Öte yandan Hasan Tan'a ait otomobilin olay yeri yakınında park edildiği öğrenildi. Tan'ın emekli, Saraç'ın da kamu çalışanı olduğu belirtildi. Güncel Kaynak: AA / Ferdi Uzun Didim Aydın Güncel Haberler

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