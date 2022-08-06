Aydın gündem haberleri... Aydın'da kaldırıma çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı Aydın haberleri... Aydın'ın Efeler ilçesinde kaldırıma çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı. Aydın'ın Efeler ilçesinde kaldırıma çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı. M.İ. yönetimindeki 09 ABV 49 plakalı hafif ticari araç, Denizli Bulvarı'nda, kaldırıma çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü ve araçtaki yolcu Y.T, sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Güncel AA / Gökhan Düzyol Tragger Denizli Efeler Aydın Güncel Haberler

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