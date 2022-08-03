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Helikopter destekli kurtarma tatbikatı

Aydın'da yangın esnasında oluşabilecek afetlere karşı, helikopter destekli kurtarma tatbikatı yapıldı.

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Aydın'da yangın esnasında oluşabilecek afetlere karşı, helikopter destekli kurtarma tatbikatı yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan tatbikat kapsamında, senaryo gereği Balıkköy Mahallesindeki bir alanda yangın çıktı.

Yangına, Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Dumandan etkilenen vatandaşlara ise AFAD ve itfaiye ekiplerince çıkartıldı.

112 Acil Sağlık ile UMKE ekipleri yaralılara müdahale etti.

Vücudunun bazı yerlerinde yanık oluşan vatandaşlar ise ilk müdahalenin ardından helikopterle farklı hastanelere sevk edildi.

Tatbikatın ardından gazetecilere açıklama yapan Vali Yardımcısı Mehmet Gödekmerdan, "Bu tatbikatta yangın, tahliye ve vatandaşlarımızın sağlık kurumlarına yönlendirilmesi işlemleri gerçekleştirildi. Yangın ihbarı alındıktan sonra bütün kurumlarımızla koordineli olarak olaya müdahale etti." dedi.

Gödekmerdan, 8 kurum, 24 araç ve 168 personelin görev aldığı tatbikat gereği yaralanan 25 kişiye müdahale edildiğini sözlerine ekledi.

AA / Gökhan Düzyol - Güncel

İl Sağlık Müdürlüğü Aydın Güncel Haberler

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