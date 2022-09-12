Aydın gündem haberleri... Aydın'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı Güncel Haberler Edinilen Aydın gelişmesine göre Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, hakkında 14 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, hakkında 14 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, 7 ayrı suçtan aranan M.E'nin (31) Güzelçamlı Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler M.E'yi yakaladı. Yapılan sorgulamada M.E'nin hakkında kesinleşmiş 14 yıl 5 ay hapis cezası bulunduğu tespit edildi. M.E. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Güncel Kaynak: AA / İbrahim Uzun Jandarma Kuşadası JASAT Aydın Güncel Haberler

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