Aydın gündem haberleri... Aydın'da hakim ve savcı adaylarından paydaş kurumlara ziyaret

Aydın yerel gündem haberine göre Aydın'da hakim ve savcı adaylarının verimli ve etkin bir staj dönemi geçirip mesleğe hazır hale gelebilmeleri için paydaş kurumlara ziyaret gerçekleştirildi.

Aydın'da hakim ve savcı adaylarının verimli ve etkin bir staj dönemi geçirip mesleğe hazır hale gelebilmeleri için paydaş kurumlara ziyaret gerçekleştirildi.

Aydın Adliyesinde staj yapan 27. dönem adli yargı hakim ve savcı adayları, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı, Adalet Komisyonu Başkanlığı, Aydın Barosu, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, açık ve kapalı cezaevleri, Adli Tıp Kurumu, Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı ve Çocuk İzlem Merkezini ziyaret etti.

Staj Koordinatörü Hakim Ali Rıza Akkeyik, açıklamasında, hakim, savcı adaylarına, yargının bağımsızlığının ve tarafsızlığının sağlanması, adayların mesleğe başladıklarında uyum sorunu yaşamadan mesleklerini en iyi şekilde yapabilmeleri için Adalet Bakanlığı öncülüğünde çalıştıklarını belirtti.

Akkeyik, "Adliyeler ile iş birliği içerisinde olan yargının önemli bir paydaşı olan baro başkanlıklarına yapılan ziyaretler, her türlü adli delil incelemesinin yapıldığı kriminal daire başkanlıkları ve Adli Tıp Kurumuna yapılan ziyaretler, suç ve suçlu ile en yoğun mücadele ve saha işlemlerini yerine getiren jandarma ve emniyet müdürlüğü gibi kurumlara yapılan çalışma ziyaretlerinin kurumlar arası işbirliğini arttıracağını ve kurumların uyum içinde çalışmalarına katkı sunacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.