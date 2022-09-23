Aydın gündem haberleri | Aydın'da çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalandı
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Aydın yerel gündem haberine göre Aydın'ın Germencik ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 2 kişi cezaevine gönderildi.
Aydın'ın Germencik ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 2 kişi cezaevine gönderildi.
Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından hakkında 4 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Y.D. ile kasten yaralama suçundan aranan T.B'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.
Kaynak: AA / Necip Uyanık - Güncel