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Aydın gündem haberleri | Aydın'da çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalandı

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Aydın gündem haberleri | Aydın'da çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalandı

Aydın yerel gündem haberine göre Aydın'ın Germencik ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 2 kişi cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 2 kişi cezaevine gönderildi.

Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından hakkında 4 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Y.D. ile kasten yaralama suçundan aranan T.B'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.

Kaynak: AA / Necip Uyanık - Güncel

Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü Germencik Aydın Güncel Haberler

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