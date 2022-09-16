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Aydın gündem haberleri... Ankara Üniversitesinin yaz çalıştayı Didim'de başladı

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Aydın gündem haberleri... Ankara Üniversitesinin yaz çalıştayı Didim'de başladı

Edinilen Aydın gelişmesine göre Ankara Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca düzenlenen yaz çalıştayı, Aydın'ın Didim ilçesinde başladı.

Ankara Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca düzenlenen yaz çalıştayı, Aydın'ın Didim ilçesinde başladı.

ÖRSEM Tesisleri Konferans Salonunda, üniversite öğrencilerinin de katılımıyla gerçekleşen törende konuşan Ankara Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Hakkı Ener Elçi, bu tür etkinliklerin öğrencilerin kişisel gelişimleri ve sosyal hayata atılımlarında katkı sunduğunu belirti.

Elçi, öğrencilerin pek çok fiziksel aktivitenin yanı sıra sosyal anlamda da eğitim imkanı bulduğunu vurguladı.

Yeni projeler üzerinde görüş alışverişinde de bulunulan çalıştay yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel

Ankara Üniversitesi Didim Aydın Güncel Haberler

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