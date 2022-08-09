Aydın gündem haberi... Söke'de bariyerlere çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
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Edinilen Aydın gelişmesine göre Aydın'ın Söke ilçesinde hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu iki kişi yaralandı.
Aydın'ın Söke ilçesinde hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu iki kişi yaralandı.
Eyüp Elveren'in kullandığı 09 AFA 512 plakalı hafif ticari araç, Söke- Kuşadası Çevreyolu'ndaki Ağaçlı Kavşağı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Adem Elveren ambulansla Söke Fehime-Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Musa Ölmez - Güncel