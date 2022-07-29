Aydın gündem haberi... Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Aydın yerel gündem haberine göre Aydın'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
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Aydın'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan E.Ç'yi Ilıcabaşı Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı.
Şüphelinin evinde narkotik köpeği "Gece"nin katıldığı aramalarda 53 gram metamfetamin ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ç, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
AA / Gökhan Düzyol - Güncel