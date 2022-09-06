Tır şoförü aracında ölü bulundu Güncel Haberler Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir tır sürücüsü aracında ölü bulundu. Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir tır sürücüsü aracında ölü bulundu. Aydın- İzmir kara yolundaki deve güreşi alanına park edilen çalışır haldeki 68 KC 494 plakalı tırın sürücüsünü hareketsiz gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, sürücü Bilal Abay'ın (61) yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenaze, incelemenin ardından otopsi için Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Gökhan Düzyol İncirliova İzmir Aydın Güncel Haberler

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