Aydın gündem haberi... Aydın'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hastanede öldü Aydın haberi... Aydın'ın Didim ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü, 2 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Aydın'ın Didim ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü, 2 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Ümit Kemiklioğlu (42) idaresindeki 09 AEV 508 plakalı otomobil, 11 Ağustos'ta, Cumhuriyet Mahallesi'nde Kemal Akın'ın (61) kullandığı 09 YS 819 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Akın, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Didim Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradan Aydın Atatürk Devlet Hastanesine sevk edilen Akın, yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı. Güncel AA / Gökhan Düzyol Cumhuriyet Mahallesi Didim Aydın Güncel Haberler

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