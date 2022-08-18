Aydın haberi... Söke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor Gelen Aydın haberlerine göre Aydın'ın Söke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Aydın'ın Söke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Akçakonak Mahallesinin üst kesimlerindeki ormanlık alanda henüz belirlenmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Haber verilmesiyle bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına müdahale sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Musa Ölmez Aydın Güncel Haberler

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