Ege Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem Güncel Haberler Ege Denizi'nde Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ege Denizi'nde Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 13.10'da meydana gelen sarsıntının, 7 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi. Depremin, Aydın'ın Kuşadası ilçesine uzaklığı 18 kilometre olarak belirlendi. Deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir ihbarın alınmadığı belirtilen açıklamada, gelişmelerin takip edildiği bildirildi. Ege Denizi'nde Aydın'ın Kuşadası ilçesine 30 kilometre uzaklıkta saat 12.56'da da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Güncel Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici Ege Denizi Kuşadası Deprem Aydın Güncel Haberler

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