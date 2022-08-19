Aydın gündem haberi | Aydın'da 25 düzensiz göçmen kurtarıldı Aydın haberler: Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 25 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 25 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi. Ekipler, 25 düzensiz göçmeni karaya çıkardı. ???????Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen düzensiz göçmenler, işlemin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi. Güncel Kaynak: AA / Gökhan Düzyol Yunanistan Kuşadası Aydın Güncel Haberler

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