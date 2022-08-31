Aydın gündem: Büyük Zafer'in 100. yılı Germencik ve Söke'de kutlandı Güncel Haberler Aydın haberleri... Aydın'ın Germencik ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında yürüyüş düzenlendi. Aydın'ın Germencik ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında yürüyüş düzenlendi. Kültür Park Meydanında bir araya gelen Kaymakam Turgay Gülenç, Belediye Başkanı Fuat Öndeş ve vatandaşlar, dev Türk bayrağı açarak kortej şeklinde yürüdü. Gecede İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası solisti Cevher Doğan sahne aldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen çeşitli sportif yarışmalarda dereceye girenlere ödüller verildi. Belediye Başkanı Fuat Öndeş, 100 yıl önce ülkenin büyük bir zulme sahne olduğunu belirterek, vatanı kurtarmak için canlar verildiğini belirterek bu ülkenin kıymetinin bilinmesi gerektiğini ifade etti. Söke ilçesinde Zafer Bayramı kutlaması kapsamında fener alayı ve konser düzenlendi. Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Demiralp, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti başkanları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'ndan başladı. Ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle İstasyon ve Aydın Caddesi üzerinden tekrar Cumhuriyet Meydanına yürüyen vatandaşlar, marşlar söyledi. Söke Belediyesi tarafından meydanda gerçekleştirilen konserde ise Dj Burak sahne aldı. Güncel Kaynak: AA / Necip Uyanık Germencik Hisarcık Aydın Güncel Haberler

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