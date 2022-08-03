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Silahlı kavgada gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir alışveriş merkezinin otoparkında çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir alışveriş merkezinin otoparkında çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinin otoparkında 2 kişiyi yaraladıktan sonra polis ekiplerince yakalanan E.S. (17) ile V.Ç'nin (28) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden V.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı E.S. ise tutuklandı.

Yaralanan M.Ö. ile R.Ö'nün tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

İlçedeki bir alışveriş merkezinin otoparkında dün çıkan kavgada, E.S. yanındaki silahla M.Ö. (24) ile R.Ö'yü (34) yaraladıktan sonra kaçmış, polis ekiplerince yakalanmıştı.

AA / Gökhan Düzyol - Güncel

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