Aydın gündem: Aydın'da traktörün çarptığı kişi öldü - Haberler

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Aydın gündem: Aydın'da traktörün çarptığı kişi öldü

Aydın gündem: Aydın'da traktörün çarptığı kişi öldü

Aydın yerel gündem haberine göre Aydın'ın Didim ilçesinde traktörün çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

Aydın'ın Didim ilçesinde traktörün çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

Akköy Mahallesi'nde K.T. (52) idaresindeki 09 NK 716 plakalı traktör, geri manevra yaptığı sırada Hakan İrteni'ye (49) çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Didim Devlet Hastanesine kaldırılan İrteni, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Şüpheli K.T, ifade işlemi için karakola götürüldü.

AA / Gökhan Düzyol - Güncel

Didim Aydın Güncel Haberler

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