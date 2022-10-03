Aydın gündem: Aydın'da 43 düzensiz göçmen yakalandı
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Aydın haberlerine göre Aydın'ın Didim ilçesinde 43 düzensiz göçmen yakalandı.
Aydın'ın Didim ilçesinde 43 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akyeniköy Mahallesi'nde bir kamyoneti durdurdu.
Yapılan aramada kamyonetin kasasında bulunan 43 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla kamyonetin sürücüsü O.P. de gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, işlemin ardından Aydın İl Göç İdaresine gönderildi.
Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel