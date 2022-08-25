Aydın gündem haberi | ANKARA'DA ŞİMŞEKLER GÖKYÜZÜNÜ AYDINLATTI
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Edinilen Aydın haberine göre ANKARA'da, akşam saatlerinde yağmurla birlikte etkili olan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.
ANKARA'da, akşam saatlerinde yağmurla birlikte etkili olan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.
Başkent'te gün içerisinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı gece saatlerinde yerini gök gürültülü yağışa bıraktı. Akşam saatlerinde etkili olan yağmurla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlatırken görsel şölen oluşturdu. Vatandaşlar, ardarda çakan şimşekleri cep telefonu kamerası ile kaydetti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel