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Aydın Girne Mahallesi'nde ulaşım sıkıntısı

Aydın Girne Mahallesi'nde ulaşım sıkıntısı

Güncel Haberler

Aydın'ın en büyük mahallelerinden biri olan Girne Mahallesi'nde vatandaşların en büyük sorunlarından birinin ulaşım sıkıntısı olduğu belirtildi. Mahalle Muhtarı Şule Çıvkaroğlu, şehrin pek çok mahallesinde tek minibüs ile her yere ulaşım sağlanırken kendi mahallelerinden pek çok yere tek araçla ulaşım sağlanamadığını belirtti.

Aydın'ın en büyük mahallelerinden biri olan ve yaklaşık 25 bin kişinin yaşadığı Girne Mahallesi'nde vatandaşların en büyük sorunlarından birinin ulaşım sıkıntısı olduğu belirtildi. Mahalle Muhtarı Şule Çıvkaroğlu, şehrin pek çok mahallesinde tek minibüs ile her yere ulaşım sağlanırken kendi mahallelerinden pek çok yere tek araçla ulaşım sağlanamadığını belirtti.

Yaklaşık 20 bin seçmene ve 25 bin nüfusa sahip olan Girne Mahallesi'nden geçen özel toplu taşıma ve Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüslerinin yetersiz kaldığını belirten Mahalle Muhtarı Çıvıkoğlu, "Mahallemiz Aydın'ın en büyük mahallelerinden biri. Ancak toplu ulaşım hizmetlerinden faydalanırken bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Mahalle içinden geçen özel toplu taşıma araçları 20-25 dakikada bir geçiyor. O da sadece üniversiteye çıkıyor. Hastaneye ya da otogara gitmek için mahalle sakinleri ya Kemer Bulvarı'na ya da İzmir Bulvarı'na çıkmak zorunda kalıyor. Bu da özellikle yaşlı kişiler ve çocuklu anneler için zor oluyor. Bu nedenle mahallemize yeni güzergah eklenmesini ve geçen toplu taşıma otobüsü sayısının arttırılmasını istiyoruz" dedi. - AYDIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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