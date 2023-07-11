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Aydın Germencik'te Zeytinlik Alanında Yangın Çıktı

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Aydın'ın Germencik ilçesinde bulunan 8 dönümlük zeytinlik alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kızılcapınar Mahallesi Kara Çağıl mevkisinde bulunan 8 dönümlük zeytinlik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibince kısa sürede kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması devam ediyor.

Kaynak: AA / Necip Uyanık - Güncel

Germencik İtfaiye Aydın Güncel Haberler

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