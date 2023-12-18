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Aydın Germencik'te Silahlı Kavga: 1 Tutuklama, 8 Adli Kontrol

18 Aralık 2023 21:43 Güncelleme: 21:44 Abone Ol

Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen silahlı kavga sonucunda 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli tutuklandı, 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaralı olan kişinin tedavisinin tamamlandığı ve taburcu edildiği belirtildi.