Aydın Germencik'te sel felaketinden zarar gören halı saha tamir edilmedi

Aydın'ın Germencik İlçesi'ne bağlı Kırsal Meşeli Mahallesi'nde Mayıs Ayı'nda gerçekleşen sel felaketinde sular altında kalarak zemini zarar gören halı saha yaklaşık 3 aydır tamir edilmeyince köyün gençleri spordan mahrum kaldı. Sahanın yapılması için çalmadık kapı bırakmadıklarını belirten köylüler, yetkililerden yardım beklediklerini söyledi.

Aydın'da Mayıs ayı içerisinde yaşanan etkili yağışlarda sel felaketi yaşayan Germencik Meşeli Köyü'nün birkaç ay önce yapılan halı sahası sel suları altında kalarak zarar gördü. Selde yaşanan tahribatın izleri ilgili kurumlarca kısa sürede silinirken, köyün gençlerinin spor yapabileceği tek alan olan halı saha ise bir türlü onarılmayınca gençler isyan etti.

Kalabalık bir nüfusu olan dağ köyünün bağlı bulunduğu ilçeye yaklaşık 40 dakika mesafede olduğunu ve aylardır halı sahaları kullanılamadığı için köyde hiçbir sportif aktivitenin yapılamadığını belirten ihtiyar heyetinden Adnan Çetin, spor yapamayan gençlerin ciddi sıkıntı yaşamaya başladığını belirtti.

Çetin, "Mayıs ayında köyümüzde meydana gelen aşırı yağış sel felaketine dönüştü. Sağ olsun başta Germencik belediyesi olmak üzere pek çok kurum kısa sürede kendi üzerine düşeni yapıp selin izlerini sildi. Halı sahamız halen aktif hale getirilemedi. Kırsal mahalle ve dağ köyü olduğumuz için köyümüz gençlerinin spor yapabileceği başka hiçbir yer yok" diyerek bir an önce sahalarının aktif hale getirilmesini istedi. - AYDIN