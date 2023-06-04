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Aydın Germencik'te Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

Aydın Germencik'te Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

Güncel Haberler

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir şahsa air spor ayakkabı ve iki adet cep telefonu çalan şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir şahsa air spor ayakkabı ve iki adet cep telefonu çalan şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Hıdırbeyli Mahallesi'nde bir şahsa ait 1 adet spor ayakkabı ve 2 adet cep telefonunun kimliği belirsiz şahıs/şahıslarca çalınması olayı meydana geldi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan detaylı araştırma sonucu hırsızlık olayı ile ilgili 1 şüpheli şahıs yakalandı. Çalınan telefonar ve ayakkabı sahibine teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Hıdırbeyli Germencik Jandarma Aydın Güncel Haberler

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