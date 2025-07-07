Aydın Efeler'de Zeytinlikte Yangın Çıktı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde tarım arazisinde yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Kızılcaköy Mahallesi'ndeki bir zeytinlikte saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 5 söndürme helikopteri, çok sayıda itfaiye aracı ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.