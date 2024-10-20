Aydın-Denizli Otoyolu 17 Ekim'de Trafiğe Açıldı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aydın- Denizli Otoyolu'nun tamamını 17 Ekim'de trafiğe açtıklarını anımsatarak, "Ege Bölgemizin iki büyük merkezini otoyol konforuyla birbirine bağlayan yolumuzu 3 günde yaklaşık 22 bin araç kullandı" dedi.

Bakan Uraloğlu, Aydın- Denizli Otoyolu ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Uraloğlu, Aydın- Denizli Otoyolu'nun Kuyucak- Aydın arasındaki 70 kilometrelik son kesimini 17 Ekim'de trafiğe açtıklarını hatırlatarak, "Yolun tamamını toplamda 163 kilometre uzunluğunda inşa ettik. Ege Bölgemizin iki büyük merkezi olan Aydın ve Denizli illerimizi otoyol konforuyla birbirine bağlayan yolumuzu 3 günde yaklaşık 22 bin araç kullandı" ifadelerini kullandı.

'HEM TİCARET HEM DE TURİZM AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR GÜZERGAH'

Bakan Uraloğlu, "Aydın-Denizli Otoyolu, hem ticaret hem de turizm açısından önemli bir güzergah. Otoyolumuz sayesinde Ege Bölgesi'nin en önemli ihracat merkezi konumundaki İzmir Limanı'na Denizli üzerinden sanayi ve tarım ürünlerini çok daha kısa sürede nakledeceğiz. Ayrıca, Pamukkale, Efes, Didim ve Kuşadası gibi önemli turizm merkezlerimize ulaşımı daha konforlu hale getirmiş olduk. 3 gün gibi kısa bir sürede yaklaşık 22 bin aracın geçiş yapması, projenin doğru bir yatırım olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Vatandaşlarımızın bu projeye ilgisi bizleri memnun ediyor. Otoyolumuzun bölgedeki ekonomik faaliyetleri artıracağından hiç şüphemiz yok" dedi.

'ZAMANDAN 4,5 MİLYAR LİRA TASARRUF EDİLECEK'

Otoyol güzergahının trafiğe açılan ilk etabının Kocabaş'tan başlayıp, Pamukkale, Kumkısık, Sarayköy ve Buharkent ilçelerini geçerek Kuyucak'a ulaştığını hatırlatan Uraloğlu, "17 Ekim'de hizmete aldığımız etap ise Kuyucak'tan başlayarak; Nazilli, Yenipazar ve Köşk ilçelerini geçerek Aydın'da sonlanıyor. Otoyolumuz sayesinde; Aydın ve Denizli arasında trafik şartlarına göre 1,5 ila 2 saat süren yolculuk süresini 55 dakikaya indirdik. Otoyol ile zamandan 4,5 milyar lira, akaryakıttan ise 800 milyon olmak üzere yıllık toplam 5,3 milyar lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 61 bin ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız" açıklamasında bulundu.