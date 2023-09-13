Aydın Denizli Karayolu'nda Çalıntı Araç Şüphesi

Aydın Denizli Karayolu'nda trafik ekipleri, şüpheli bir araçtan çalıntı olduğunu tespit etti. Şüpheli araç terk edilirken, kaçan şüpheli ise aranıyor.

Aydın Denizli Karayolu'nda bir araçtan şüphelenen trafik ekipleri, şüphesinde haklı çıktı. Yapılan incelemede otomobilin Denizli'den çalındığı tespit edildi.

Olay, Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi'nde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bölge Trafik ekipleri, Aydın Denizli Karayolu üzerinde seyir halinde olan 20 F 7777 plakalı bir otomobilden şüphelendi. Yapılan sorgulamada otomobilin Denizli'den çalındığını tespit edilirken, trafik ekipleri aracı takibe aldı. Peşindeki polisleri fark eden şüpheli, ekiplerden kaçamayacağını anlayınca Umurlu Mahallesi'nde aracı terk ederek kaçtı. Yaya olarak ara sokaklara kaçan şüphelinin bulunması için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Çalıntı olduğu tespit edilen otomobili muhafaza altına alan ekipler, tek şeride düşen yolda herhangi bir kazanın meydana gelmemesi için güvenlik önlemi aldı. Bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri, çalıntı araçta inceleme yaparken, kaçan şüpheli her yerde aranıyor. - AYDIN