Aydın'dan deprem bölgesine yardım tırları hareket etti

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 10 ildeki depremzedeler için Aydın'da toplanan yardım malzemeleri, bölgeye gönderildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 10 ildeki depremzedeler için Aydın'da toplanan yardım malzemeleri, bölgeye gönderildi.

Depremin ardından kent genelinde oluşturulan noktalara vatandaşlar, eşya, ısıtıcı, battaniye, giyim eşyası gibi malzemeleri teslim etti.

Büyükşehir Belediyesinden 2 tır, 5 kamyon, Türk Kızılay Aydın Şubesi'nden 5 tır, Germencik Belediyesi'nden de 1 tır yardım malzemesi, deprem bölgesine doğru yola çıktı.

Gazetecilere açıklama yapan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, zor bir süreçten geçildiğini söyledi. Yardım kampanyasına destek olanlara teşekkür eden Öndeş, vatandaşların kentte, bir kez daha birliğin ve beraberliğin önemini gösterdiğini söyledi.

Öte yandan sosyal medya hesabından açıklama yapan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy emekli banka müdürü 85 yaşındaki Mehmet Özmen'in depremzedeler için 500 bin lira bağışladığına işaret ederek, "Özmen amcamıza çok teşekkür ediyorum. Yardımlaşarak zor günleri hep birlikte aşacağız." ifadelerini kullandı.