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Aydın'dan Çalınan Traktörle Kırıkkale'de Yakalanan Zanlı Tutuklandı

Aydın'dan Çalınan Traktörle Kırıkkale'de Yakalanan Zanlı Tutuklandı
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Kırıkkale-Ankara kara yolunda durdurulan çekicideki zanlı, Aydın'dan çaldığı traktörü ile yakalandı. Jandarma, traktörün sahibine ulaştı ve çalındığını itiraf eden zanlı tutuklandı.

Aydın'dan çalıp çekiciye yüklediği traktörle Kırıkkale'de yakalanan zanlı, tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yahşihan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale- Ankara kara yolundaki uygulama noktasında, üzerinde traktör bulunan çekiciyi durdurdu.

Ekipler, plakası olmayan traktörün motor ve şase numarasından sahibine ulaştı.

Araç sahibi, çalınmadığını belirttiği traktörünün, jandarmanın ısrarı üzerine bıraktığı yerde bulamadığını söyledi.

Gözaltına alınan çekicideki U.A, traktörü Aydın'dan çaldığını itiraf etti.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, hakimlikçe tutuklandı.

Traktör, Kırıkkale'ye çağrılan sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

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