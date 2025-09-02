Aydın'daki Zeytinlik Yangını Kontrol Altına Alındı
Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan zeytinlik yangını, 2 saatlik müdahale sonrası kontrol altına alındı. Yangında zeytin bahçesi zarar gören bir kadın sinir krizi geçirdi.
KONTROL ALTINA ALINDI
Melek FIRAT/ AYDIN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel