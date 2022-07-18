Aydın'daki yangında 100 dönüm orman zarar gördü - Haberler

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Aydın'daki yangında 100 dönüm orman zarar gördü

Demirören Haber Ajansı - Tülay Aksay - Güncel
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Aydın'daki yangında 100 dönüm orman zarar gördü

AYDIN'ın Kuşadası ve Söke ilçesi arasındaki ormanlık alanda çıktı yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, 100 dönüm alan zarar gördü.

AYDIN'ın Kuşadası ve Söke ilçesi arasındaki ormanlık alanda çıktı yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, 100 dönüm alan zarar gördü.

Yangın, bugün saat 16.00 sıralarında Kuşadası yolu  Ağaçlı Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını gören çevredekiler, durumu Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen çok sayıda yer ekibi, 4 uçak ve 6 helikopter yangına müdahalede bulundu. Yapılan çalışmalar sonucunda, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrasında yapılan incelemede yaklaşık 100 dönüm alanın hasar gördüğü öğrenildi. Yangın ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Tülay Aksay - Güncel

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