Aydın'daki Yangın 9 Saatlik Mücadele Sonrası Kontrol Altına Alındı
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan yangın, ekiplerin 9 saatlik yoğun müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Yangınla ilgili soğutma çalışmaları devam ediyor.
9 SAAT SONRA KONTROL ALTINDA
Aydın'ın Bozdoğan ilçesi Yazıkent Mahallesi Kızılçakır mevkisindeki makilikte dün saat 16.00 sıralarında çıkan yangın, ekiplerin 9 saatlik müdahalesinden sonra saat 01.30 sıralarında kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Bahattin ALBAYRAK/ BOZDOĞAN (Aydın),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel